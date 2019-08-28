«تسييري طبرق» يعلن حالة النفير في البلدية بسبب نقص مياه الشرب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 06:18 مساء
محطة تحلية مياه البحر في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم الأربعاء، حالة النفير في البلدية بسبب نقص مياه الشرب جراء الانخفاض الملحوظ في الإنتاج اليومي للمياه من محطة تحلية مياه البحر بالمدينة نظرًا لانتهاء عمرها الافتراضي.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، لـ«بوابة الوسط»، إن محطة تحلية مياه البحر في طبرق «قد تتوقف في أي لحظة بسبب عدم إجراء الصيانة الكاملة لها منذ أكثر من 19 عامًا»، مؤكدًا أن «المحطة متهالكة جدًّا لقدمها وتهالك أجزائها، وهي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة».

وطالب بوالخطابية «جميع المسؤولين سواء من الحكومة الموقتة أو مجلس النواب التدخل لحل مشكلة أزمة نقص مياه الشرب بالمدينة».

وأضاف بوالخطابية أنه أصدر تعليمات عاجلة للجنة الأمنية بالمدينة للمرور على خط المياه الواصل بين محطة التحلية وشبكة المدينة والإبلاغ عن التوصيلات غير الشرعية على الخط الرئيسي وكافة التعديات وإحالتها للجهات الأمنية لمعاقبة القائمين عليها وقفل هذه التوصيلات.

يشار إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة طبرق أُنشئت العام 2000 من قبل شركة «سيدم» الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس