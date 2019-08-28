الثني يبحث احتياجات غات ويوافق على مشروع تغيير مسارات السيول

اجتماع رئيس الحكومة الموقتة مع وفد غات. (الحكومة الموقتة)

عقد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمقر ديوان بلدية بنغازي، مع وفد ضم عددا من أعيان وحكماء ومسؤولي بلدية غات جنوب غرب ليبيا لبحث احتياجات المنطقة، بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الثني ناقش خلال اجتماعه مع وفد بلدية غات سير العمل في البلدية وأوضاعها من كافة النواحي الخدمية والإنسانية والمعيشية، وبحث كافة المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية للبلدية خاصة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني ووافق على مشروع تغيير مسارات سيول الأمطار، وتوفير سيارات شفط مياه الآبار السوداء، إضافة إلى توريد وصيانة سيارات الإسعاف، وتوفير سيارات رش المبيدات، وتأمين وصول المحروقات والسلع التموينية بشكل آمن لضمان وصولها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني قرر كذلك «إصدار تعليماته للعمل الفوري على صيانة الانجرافات التي تعرضت لها الطرق في البلدية جراء السيول» التي اجتاحت منطقة غات مطلع يونيو الماضي.