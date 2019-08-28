2000 شرطي لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 01:41 مساء
اللجنة الأمنية تشرف على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018- 2019. (تعليم الوفاق عبر فيسبوك)

قال عضو اللجنة الأمنية المشرفة على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية المقدم خالد صقر، إن 2000 فرد أمن يشاركون في تأمين امتحانات الشهادة الثانوية التي تجري بمقر جامعة طرابلس.

وأكد صقر في تصريحات نشرتها وزارة التعليم بحكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن أفراد الأمن يعملون على تأمين قاعات ومدرجات الامتحانات والطرق المؤدية إليها وتسهيل الحركة داخل الجامعة وخارجها، وتأمين وصول الأسئلة إلى قاعات الامتحان فضلًا عن توزيع وجبة الإفطار على الطلبة.

ولفت صقر، إلى أنه لم تسجل أية خروقات أمنية خلال فترة الامتحانات الماضية، مشيدًا بتكاتف جهود أفراد الأمن والجهات التابعة لها وتنفيذها للخطة الأمنية.

اللجنة الأمنية تشرف على تأمين امتحانات الشهادة الثانوية لسنة 2018- 2019. (تعليم الوفاق عبر فيسبوك)
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