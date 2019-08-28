الأرصاد: طقس معتدل شمالا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غربا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:34 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس معتدلا على أغلب مناطق الشمال، وتسجيل نسبة رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تتكاثر السحب غدا على مناطق الشمال الغربى، مع احتمال سقوط أمطـار خفيفـة، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن درجـات الحرارة القصوى، المتوقـع تسجيلها على المنـاطق الساحلية، لن تتجاوز 34 درجة مئوية، بينما تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية على باقى المناطق.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح غدا متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة. 

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و37 درجة مئوية على الدواخل، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر ظهر اليوم على المنطقة الممتدة بين إجدابيا وينغازى، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة رعدية، وتكون الضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر على الخليج وسهل بنغازى، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس - الحمادة: 
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا اليوم وغدا على أقصى الجنوب الغربي، مع سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول فى المساء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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