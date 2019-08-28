مستشفى ابن سينا في سرت يتسلم أجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 12:04 مساء
مستشفى ابن سينا في سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، اليوم الأربعاء، استلام شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية.

وأوضح المستشفى، في بيان، أن تلك الشحنة متمثلة في أجهزة تنفس صناعي للبالغين والأطفال وأسرة عمليات وأجهزة تخدير وجهاز تعقيم 300L.

يذكر أن المستشفى تسلم خلال المدة الماضية أجهزة مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وجهاز منظار لاستئصال المرارة ومولد كهربائي ووحدة كشف ووحدة تحكم متقدمة.

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وسبق أن تسلم، في 3 يوليو الماضي، شحنة من المستلزمات الطبية ومشغلات قسم الكلى، إضافة إلى أغذية للأطفال المصابين بحساسية القمح، وأدوية. يأتي هذا الدعم في إطار خطة وزارة الصحة بحكومة الوفاق، لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.

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