ارتفاع الموج يقترب من مترين على الساحل من الخليج إلى طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل الليبي، وألا تتجاوز سرعة الرياح 20 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى متر ونصف المتر على ساحل زوارة وطرابلس، ويقترب من المترين على الساحل من الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز المتر، ويصل إلى متر ونصف المتر على ساحل زوارة وطرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.