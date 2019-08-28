سيالة يناقش مع وزير الدفاع الياباني تزويد طرابلس بأجهزة مراقبة الحدود

سيالة خلال لقائه بوزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا. (وزارة الخارجية بحكومة الوفاق)

عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اجتماعا اليوم الأربعاء بالعاصمة اليابانية طوكيو مع وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.



وذكرت الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن «اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث طلب وزير الخارجية مساعدة الجانب الياباني في تدريب خفر السواحل وحرس الحدود».

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كما طلب سيالة «إمكانية تزويد الدولة الليبية بأجهزة مراقبة الحدود ورفع كفاءات الكوادر الليبية في مجالي مكافحة الهجرة غير القانونية، وعودة السفارة اليابانية للعمل من داخل العاصمة طرابلس ومكافحة الإرهاب»، وفق البيان.



وذكر البيان أن «الوزير الياباني عبر عن إعجابه بنجاح ليبيا في عملية التخلص من أسلحة الدمار الشامل، وتمنى أن تحذو بعض دول المنطقة حذوها».



وأشار البيان إلى أن الوزير الياباني كان يشغل في السابق منصب نائب وزير الخارجية، وزار وقتها ليبيا لتسليم دعوة موجهة إلى ليبيا للمشاركة في القمة الثالثة للتيكاد سنة 2007.

وشارك سيالة، أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (تيكاد)، بمدينة يوكوهاما اليابانية.

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وانطلقت قمة «تيكاد 7»، اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل بحضور رؤساء الدول الإفريقية.