صيانة شبكة الكهرباء في زوارة وبوكماش

عاملان بشركة الكهرباء ينفذات صيانة كابلات ضغط عالي في زوارة، 28 أغسطس 2019، (صفحة الشركة على فيسبوك)

نفذت فرق الشركة العامة للكهرباء صيانة لخطوط الضغط العالي المنخفض، في مدينتي زوارة وبوكماش، من أجل المساهمة في استقرار الشبكة الكهربائية.

وأعلنت الشركة، أمس الثلاثاء، تنفيذ فرق الصيانة التابعة لها، أعمال صيانة دوائر «قمينس - القوارشة» (غرب بنغازي)، بجهد 220 ك.ف، ليعود التيار إلى المنطقة الشرقية بعد انقطاعه لأيام، حسب بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبدأ تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والسادسة في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، حسب الشركة، التي أشارت إلى «بدء العمل على تغذية مدينة بنغازي والجبل الأخضر بالتيار الكهربائي وعودة الشبكة الكهربائية للاستقرار تدريجيًا».

وأكدت الشركة في بيانات سابقة، إنها تواجه صعوبات في تنفيذ أعمال صيانة وتشغيل الشبكة، نظرا لضعف الإمكانات، أو التعديات التي تقع بين الحين والآخر لمنشآت الشركة أو العاملين بها.