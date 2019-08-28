تشكيل فريق عمل لمراجعة مشروعات الآبار في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 10:30 صباحا
اجتماع بلدية زليتن لبحث مشكلات مشروعات الموارد المائية، 28 أغسطس 2019، (صفحة البلدية على فيسبوك)

ناقش عميد بلدية زليتن المكلف، مصطفى بن عائشة، في اجتماع مع عدد من مسؤولي القطاعات مشكلات مشاريع الموارد المائية بالبلدية، حيث اتفق على تشكيل فريق عمل لمراجعة مخططات مشروع حقل الآبار، وتقسيم الوضع المائي وفقًا للآبار التي تم حصرها بالمنطقة، ووضع تصور كامل للمواصفات التنفيذية لحفر الآبار.

وأكد الاجتماع ضرورة التواصل مع مدير محطة تحلية المياه بزليتن؛ لمعرفة آخر المستجدات والتفاصيل فيما يخص مشروع التوسعة للمحطة والمحطة الجديدة، حسب بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واتفق المجتمعون على تكليف مسؤول قطاع الإسكان والمرافق بالتواصل مع المقاولين المكلفين بحفر الآبار وبناء الخزانات العلوية والأرضية، ووضع الحلول معهم وتقديم تقرير يتضمن تكلفة المشروع وقيمة العقود والمبالغ المسددة وقيمة المبالغ للأعمال المتبقية.

حضر الاجتماع مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي بزليتن علي الخلاب، ومسؤول قطاع الإسكان والمرافق فتحي القاضي، ومسؤول قطاع الزراعة إبراهيم الرازقي، ومدير مشروع جنوب زليتن سليم بن حسين، والمستشار بجهاز النهر الصناعي رمضان إبراهيم الغويل.

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