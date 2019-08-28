هيئة الثقافة تطالب بتوفير سكن للموظفين النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 09:00 صباحا
لقاء رئيس هيئة الثقافة، حسن أونيس، ووزير الدولة لشؤون المهجرين يوسف جلالة، 28 أغسطس 2019، (حكومة الوفاق)

طلب رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، من وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، العمل باستمرار في دعم النازحين، وتوفير بدائل سكن والاحتياجات الأساسية للنازحين من موظفي الهيئة ونخب المثقفين.

واستعرض الطرفان، الصعوبات التي تواجه العاملين بالهيئة النازحين من مناطق الاشتباكات، وفقدانهم ممتلكاتهم، وعدم قدرتهم على الحضور لأعمالهم، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأطلع جلالة، أونيس على تقرير نتائج أعمال لجنة دعم النازحين من خلال البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، مؤكدًا أنه سينقل مطالب القطاعات للجنة الطوارئ، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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