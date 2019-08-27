وفاة مشجع نادي النصر برصاص عشوائي في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 10:24 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

توفي، ظهر اليوم الثلاثاء، سيف النصر رمضان الجطلاوي (26 عامًا) مشجع نادي النصر متأثرًا بإصابته برصاصة عشوائية أثناء مشاركته في الاحتفال بعد فوز فريقه.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجطلاوي أُصيب بطلق ناري عشوائي دخل من الرقبة وخرج من الصدر، ونُـقل إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة. 

وأوضحت البرغثي، أن قلب الجطلاوي توقف مرتين أمس الإثنين وأجرى له الأطباء إنعاشًا، وحاولوا إنقاذ حياته إلا أن إصابته كانت خطيرة. 

يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار فوضى السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين ين قتيل وجريح.

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