وصول 3540 أسطوانة من غاز الطهي إلى مستودعات أجدابيا

أحد عناصر الحرس البلدي يتابع الإجراءات القانونية الخاصة بشاحنات غاز الطهي القادمة إلى أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، مساء اليوم الثلاثاء، وصول شاحنات محملة بأسطوانات غاز الطهي إلى مستودعات التوزيع الرسمية في البلدية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية سعد المغربي لـ«بوابة الوسط» إن عدد أسطوانات الغاز التي وصلت من مدينة بنغازي على متن عدد من الشاحنات إلى مستودعات التوزيع في البلدية يبلغ 3540 أسطوانة.

وأكد المغربي أنه فور وصول الكمية جرى توزيع أسطوانات غاز الطهي على المواطنين بسعر 5 دينارات للأسطوانة الواحدة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بفرع جهاز الحرس البلدي في أجدابيا، الرائد علي الصبحي لـ«بوابة الوسط» إن دوريات الجهاز استقبلت الشاحنات عند بوابة مدينة أجدابيا الشرقية، وبعد التأكد من إجراءاتها القانونية سمح لها بدخول المدينة.

وأشار الصبحي إلى أن دوريات جهاز الحرس البلدي عملت على مراقبة سير عمل توزيع أسطوانات غاز الطهي من مستودعات التوزيع الرسمية المعتمدة من قبل المجلس التسييري للبلدية على المواطنين.