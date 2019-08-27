«مرور أجدابيا» يدعو أصحاب السيارات لإتمام إجراءاتها وتركيب اللوحات المعدنية

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 10:04 مساء
حملة مرورية لقسم المرور والتراخيص في أجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

دعا قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن أجدابيا أصحاب السيارات إلى ضرورة إتمام إجراءاتها القانونية وتركيب اللوحات المعدنية بها وتسجيلها لدى القسم، محذرًا المخالفين من المساءلة القانونية.

وقال عضو حركة السير بالقسم، مساعد ضابط عبد السلام سعد ذاوود لـ«بوابة الوسط» إن القسم بدأ مساء اليوم الثلاثاء، حملة مرورية ضد السيارات المخالفة لقوانين المرور التي تتجول في شوارع المدينة دون إجراءات قانونية ولوحات معدنية.

وأوضح ذاوود أن الحملة تأتي «بناءً على توجيهات مدير الأمن إلى وحدة السير بقسم المرور والتراخيص أجدابيا بشأن القيام بحملات مرورية وانضباطية موسعة ضد السيارات المخالفة لقوانين المرور التي تتجول دون إجراءات ولوحات معدنية بالمدينة».

وأضاف ذاوود أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من السيارات التي تسير دون لوحات معدنية أمامية أو خلفية، مشيرًا إلى حجزها بالقسم وتوقيع سائقيها على تعهد من أجل إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد مساعد ضابط عبدالسلام سعد ذاوود أن حركة السير بقسم المرور والتراخيص في أجدابيا ستواصل حملاتها المرورية بالشوارع لضبط السيارات المخالفة ومطالبة أصحابها بضرورة إنهاء إجراءاتها القانونية وتسجيلها لدى القسم.

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