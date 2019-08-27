وصول الدفعة الثانية من التجهيزات الخاصة بمستشفيات قروية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 09:45 مساء
الدفعة الثانية من تجهيزات المستشفيات القروية ببني وليد. (الإنترنت)

تسلمت إدارة الخدمات الصحية في بلدية بني وليد، اليوم الثلاثاء، الدفعة الثانية من التجهيزات الخاصة بعدد من المستشفيات القروية في البلدية.

وقال الناطق باسم إدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، إن الدفعة الثانية تحتوي على بعض الأجهزة والمعدات المخصصة لمستشفى الظهرة ومستشفى الشمالية القرويين.

وأضاف أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن هناك عدة شحنات أخرى ستصل خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن مستشفى الظهرة القروي سيبدأ العمل فيه بعد تجهيزه بشكل كامل في أقرب فرصة ممكنة.

يشار إلى أن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد اتفقت مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم، على تطوير مركز الظهرة ومركز الشمالية الصحيين وتحويلهما إلى مستشفيات قروية.

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