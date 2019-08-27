سفير باكستان يؤكد رغبة إسلام أباد بتعزيز التعاون مع ليبيا في قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 06:26 مساء
لقاء صنع الله مع سفير باكستنا لدى ليبيا، ساجد إقبال. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد سفير باكستان لدى ليبيا، ساجد إقبال رغبة بلاده في تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا سيما في قطاع النفط والغاز وفتح آفاق التعاون بين إسلام أباد وطرابلس «وتحديدًا في مجالات المسوحات السيزمية وتطوير الموارد البشرية».

جاء تأكيد سفير باكستنا خلال لقائه أمس الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها على الإنترنت إن صنع الله وإقبال أكدا خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، معربين عن أملهما في مزيد تعزيز سبل التعاون المشترك، خاصة في قطاع النفط.

وأضافت المؤسسة أن صنع الله رحب برغبة باكستان في فتح آفاق التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز، مشددًا على أن «المؤسسة الوطنية للنفط عازمة على تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة خلال الفترة القادمة، تهدف أساسا إلى زيادة الإنتاج بشكل مستدام».

ودعا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للفنط، المهندس مصطفى صنع الله «كافّة الجهات المهتمّة إلى المساهمة في هذه المشاريع من خلال الاطلاع على العطاءات التي تنشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة».

حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية، محمد بولعج، ومدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، صلاح بن علي.

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