الإدارة العامة للبحث تعلن ضبط حبوب مخدرة مهربة في شاحنة قمح بالعقيلة

الحبوب المخدرة التي عثر عليها بشحنة القمح التي كنت على متن الشاحنة. (الإنترنت)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، ضبط حبوب مخدرة مهربة كانت مخبأة وسط شحنة قمح محملة على متن شاحنة في بلدة العقيلة غرب مدينة أجدابيا.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن إحدى النقاط التابعة للإدارة بمنطقة الهلال النفطي تمكنت من ضبط الشاحنة المحملة بالقمح أثناء توجهها من المنطقة الغربية إلى مدينة طبرق.

وأوضح العرفي أنه خلال عملية تفتيش الشاحنة عثر على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة (حبوب هلوسه نوع tamol)، مؤكدًا مصادرة الشحنة وحجر الشاحنة، وإحالة سائقها إلى الجهات المختصة للاستدلال والتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأشار العرفي إلى أن الدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي تنتشر على طول منطقة الهلال النفطي وتساهم في ضبط وحفظ الأمن، وتتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية الموجودة بالمنطقة.

الشاحنة المحملة بالقمح والتي ضبط على متنها الحبوب المخدرة. (الإنترنت)