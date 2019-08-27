تزويد محطة كهرباء الخليج غرب سرت بـ35 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف

محطة كهرباء الخليج البخارية غرب سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أنهت ناقلة وقود تفريغ حمولة قدرها 35 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف بميناء محطة كهرباء الخليج البخارية بمحلة القبيبة (20 كلم غرب مدينة سرت) عن طريق شركة البريقة لتسويق النفط وبالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.

وقال مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بسرت، المهندس حبيب أبوقرين لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن ناقلة الوقود رست بميناء المحطة مند يومين لتفريغ شحنتها من الوقود الخفيف المخصص لتشغيل الوحدة الأولى بالمحطة.

وأضاف أبوقرين أن عملية تفريغ شحنة الوقود استغرقت أكثر من 24 ساعة واستخدمت لتزويد الوحدة الأولى بالمحطة مباشرة عن طريق منظومة بحرية للمولدات الكهربائية لتشغيل المولدات بالوحدة والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية قرابة 250 ميغاوات.