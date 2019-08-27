تزويد محطة كهرباء الخليج غرب سرت بـ35 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 04:58 مساء
محطة كهرباء الخليج البخارية غرب سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أنهت ناقلة وقود تفريغ حمولة قدرها 35 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف بميناء محطة كهرباء الخليج البخارية بمحلة القبيبة (20 كلم غرب مدينة سرت) عن طريق شركة البريقة لتسويق النفط وبالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء.

وقال مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بسرت، المهندس حبيب أبوقرين لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن ناقلة الوقود رست بميناء المحطة مند يومين لتفريغ شحنتها من الوقود الخفيف المخصص لتشغيل الوحدة الأولى بالمحطة.

وأضاف أبوقرين أن عملية تفريغ شحنة الوقود استغرقت أكثر من 24 ساعة واستخدمت لتزويد الوحدة الأولى بالمحطة مباشرة عن طريق منظومة بحرية للمولدات الكهربائية لتشغيل المولدات بالوحدة والتى تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية قرابة 250 ميغاوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
ناجي أبوشناف لـ«الوسط»: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي
ليبيا
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب