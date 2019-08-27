مجهولون يعتدون على محطة كهرباء «التبة» ويسرقون مولد الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 04:28 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، تعرض محطة «التبة» بمنطقة وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس لاعتداء من وصفتهم «بالمجموعات الخارجة عن القانون»، لافتة إلى سرقة مولد الوقود بالمحطة، التي تعتبر محطة رئيسية للمنطقة.

وقال بيان للشركة، إن «محطة «التبة 400/220/30/11 ك .ف» تعرضت أول من أمس في الفترة الليلية لتكسير الأبواب الرئيسية للمحطة بجرافة «كاشيك» وسرقة مولد الوقود وتخريب منظومة التشغيل « 400/220» ورميها خارج المحطة، كما أشعلوا النيران بكرة كاملة من الكوابل كانت مخصصة لأجل أعمال الصيانة.

وأضاف البيان، الذي نشرته الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الاعتداءات لا تزال مستمرة على محطات التحويل وبشكل يومي، من قبل «المجموعات الخارجة عن القانون»، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

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وتتكرر حوادث الاعتداءات على محطات الكهرباء، بحسب ما تعلنه الشركة العامة دائما. وقبل نحو أسبوع، أعلنت الشركة اعتداء مجموعة خارجة عن القانون على موظفي دائرة توزيع حي الأندلس في العاصمة طرابلس.

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