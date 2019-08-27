«هاليبرتون» تعلن عودة نشاطها في حقول سرت للنفط «قريبا»

لقطة تذكارية عقب اجتماع وفد شركة هاليبرتون الأميركية مع مسؤولي شركة سرت للنفط (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة شركة هاليبرتون للخدمات النفطية، اليوم الثلاثاء، استئناف نشاطها في الحقول النفطية بمدينة سرت «قريبا» بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، استقبل صباح اليوم الثلاثاء، نائب رئيس شركة هاليبرتون للخدمات النفطية، كولبي فيوزر، ومدير عام شركة هاليبرتون ليبيا، معتز يوسف، بالمبنى الإداري بالمنطقة الأولى، لبحث سبل عودة الشركة لنشاطها في المنطقة، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

وقال نائب رئيس شركة هاليبرتون، في تصريح خاص لمكتب الإعلام بشركة سرت، إن «عودة استئناف نشاط شركة هليبرتون هي فرصة جيدة ونحن متحمسون لذلك ونتطلع إلى عودة نشاط شركة هليبترون في ليبيا والتعاون في مجال الخدمات النفطية».

يشار إلى أن استقرار الوضع الأمني في الحقول النفطية التابعة للشركة عامل مهم يشجع على عودة الشركات الأجنبية لاستئناف نشاطها لا سيما كبريات الشركات العالمية.

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كانت شركة هاليبرتون لمنطقة مصر وليبيا، قد اعلنت اليوم عزمها استئناف العمل مع شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، بعد أن أصبح الوضع في أماكن نشاط الشرطة آمنا ومستقرا، مؤكدة افتتاح مكتب لها في مدينة بنغازي قريبا.