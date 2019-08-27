سيالة يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة «التيكاد»

وزير «خارجية الوفاق»، محمد سيالة خلال حضوره الاجتماع التحضيري لـ«التيكاد» في اليابان، 27 أغسطس 2019، (خارجية الوفاق)

شارك وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا (مجموعة التيكاد)، بمدينة يوكوهاما اليابانية.

والتقى سيالة صباح اليوم، رئيسة مجلس الشيوخ الياباني، أكيكو سانتو، حيث أطلعها على مستحدات الأوضاع في ليبيا، كما طالب بعودة السفارة اليابانية للعمل من طرابلس، وعودة الشركات اليابانية المتعاقدة في ليبيا لاستئناف أعمالها.

و يشارك رؤساء الدول الإفريقية في اجتماعات مؤتمر «تيكاد 7»، الذي ينطلق غدا الأربعاء حتى يوم الجمعة المقبل، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن اجتماعات «تيكاد» تعقد بمبادرة من حكومة اليابان، لتعزيز الحوار السياسي بين طوكيو والقادة الأفارقة، لحشد الدعم من أجل التنمية في القارة السمراء، ويحضرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والبنك الدولي.