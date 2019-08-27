السراج يراجع مع الجهيمي ملف الاستثمارات الليبية في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 01:45 مساء
رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق، الطاهر الجهيمي، 27 أغسطس 2019، (المجلس الرئاسي)

راجع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وزير التخطيط بالحكومة، الطاهر الجهيمي، ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، عددا من الملفات الحيوية من بينها تسريع تنفيذ مشروعات المنطقة الجنوبية، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى متابعة ما تم اتخاذه من خطوات لمعالجة مشكلة الكهرباء، والموقف التنفيذي لمشروعات زيادة القدرة الإنتاجية لتغطية الاستهلاك العام.

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