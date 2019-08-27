ضبط شخص بحوزته خمور ومخدرات في بنغازي

قطعة حشيش وأموال عثر عليها بحوزة شخص خلال حملة أمنية في بنغازي، 22 أغسطس 2019، (أمن بنغازي)

ضبط أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شخصا بحوزته مواد مخدرة وخمور، خلال حملة مفاجئة في إحدى ضواحي المدينة.

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، حين استوقفت دورية سيارة نوع تويوتا كامري، إذ بدا الارتباك على سائقها، مما دفع آمر الدورية إلى التوجيه بتفتيش السيارة، وعثر بها على ربع كيلوغرام من الحشيش، واثنين ونصف لتر من الخمور محلية الصنع، حسب بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأحيل المتهم إلى قسم التحريات العامة، حيث اعترف بأن المواد المخدرة تخصه، وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.