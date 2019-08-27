شركة الكهرباء تعلن صيانة دوائر «قمينس - القوارشة»

جانب من جهود إصلاح كابلات دوائر «قمينس - القوارشة»، 27 أغسطس 2019، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ فرق الصيانة التابعة للشركة، أعمال صيانة دوائر «قمينس - القوارشة» (غرب بنغازي)، بجهد 220 ك.ف.

وأمس الإثنين، كشفت الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سبب انقطاع التيار عن المساحة الممتدة من القوارشة إلى طبرق في المنطقة الشرقية، مرجعة الأمر إلى فصل في دوائر «القوارشة- قمينس»، ما تسبب في خروج وحدات التوليد وحدوث الإظلام التام.

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كما بدأ تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والسادسة في محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة، حسب الشركة، التي أشارت إلى «بدء العمل على تغذية مدينة بنغازي والجبل الأخضر بالتيار الكهربائي وعودة الشبكة الكهربائية للاستقرار تدريجيا».