البحر خفيف الموج رغم رياح قوية على ساحل درنة وطبرق

حذرت نشرة الصيد البحري من هبوب رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على ساحل درنة وطبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

ومع ذلك أشارت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج، لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

ـ السماء صافية إلى قليلة السحب، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يصل ارتفاعه إلى ما بين 25 سم إلى متر واحد.

ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 إلى 28 درجة مئوية.

ـ الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام تتحول غدا الأربعاء إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى مصراتة بسرعة تتراوح بين 5 إلى 20 عقدة.