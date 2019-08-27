ضبط 3 تشاديين بتهمة ممارسة السحر في بنغازي

ضبط ثلاثة تشاديين متهمين بممارسة السحر والشعوذة، 26 أغسطس 2019، (مديرية أمن بنغازي)

ضبط أفراد مركز شرطة رأس عبيدة في مديرية أمن بنغازي ثلاثة تشاديين يمارسون أعمال السحر والشعوذة في المدينة.

وتلقى المركز بلاغا من امرأة تشادية بممارسة شخص أعمال السحر والشعوذة، قائلة إن هذا المشعوذ وعدها بأنه سيرجع طليقها إليها ومن ثم يتحكم فيه بفعل السحر، حسب بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأعد رجال المركز كمينا للمتهم، عبر ترقيم أوراق مالية ومنحها للسيدة المبلغة، لتقدمها للمشعوذ نظير أعمال السحر التي سيقوم بها. وفور مداهمة الوكر، تم ضبط الأوراق المالية بحوزة المشعوذ، الذي كان برفقته اثنان آخران في منزل بمنطقة الرويسات مقابل مصرف الوحدة.

وضبط رجال المركز محتويات الغرفة التي بها أدوات تستعمل في الشعوذة بالكامل لتحريزها ضمن القضية، وهي عبارة عن أوراق بها طلاسم وكتابة غريبة، وكذلك آيات قرآنية وملابس نساء، وأدوات أخرى، وقد اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.