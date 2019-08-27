صيانة 16 بئر مياه في سرت

بلدية سرت، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت بلدية سرت، تنفيذ صيانة 16 بئر مياه، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تركيب مضخات مياه في أبوهادي وجارف والقرضابية والغربيات والثلاثين والقبيبة.

وأصدرت البلدية، كشف حساب بأعمالها في القطاعات الخدمية في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى تركيب 14 إشارة ضوئية بكل التقاطعات، وتشغيل محطات الضخ لتصريف مياة الأمطار والمياه السوداء فى أربع محطات، حسب بيانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى دعم فرع جهاز الحرس البلدي سرت بثلاث سيارات، وصيانة وتجهيز مكتب السجل المدني، ودعم وصيانة إذاعة سرت المحلية، وتطوير ثماني مدارس تعليمية وصيانة عدد من المراكز والوحدات الصحية وصيانة وتجهيز منتزه السكنية الثالثة.

ونفذت البلدية أيضا صيانة عدد من الهبوطات الموجودة ببعض الطرق الفرعية، وخاصة الانجراف أمام مصرف التجارة والتنمية، وصيانة وتجهيز جزيرة أبوهادى وتهيئتها.

ويستمر العمل حاليا في مشروع إعادة تهيئة طريق الكورنيش البحرى المزدوج بالمدينة، الذى اكتملت فيه المرحلة الأولى الخاصة بالإنارة، وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية وهي طلاء الأرصفة بالطريق المزدوج بمشاركة متطوعيين كشفيين وشباب، وفق البيان.