تأجيل امتحانات الثانوية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 08:22 صباحا
أضرار تعرضت لها كلية العلوم في غريان جراء قصف، 8 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

قررت وزارة التعليم في حكومة الوفاق تأجيل إجراء امتحان الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي في مدينة غريان، والذي كان مقررا انعقاده اليوم الثلاثاء.

وأرجعت الوزارة التأجيل إلى «الظروف الأمنية السيئة التي تمر بها المدينة جراء الحرب»، حسب بيانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الطلبة المعنيين بهذا التأجيل هم الممتحنون أمام لجان «كلية طب الأسنان بأبي زيان، كلية الآداب بالقواسم، كلية الهندسة، كلية القانون».

يذكر أن الاشتباكات بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق تجددت أمس في منطقة غوط الريح جنوب شرق المدينة، حسب عميد بلدية غريان يوسف بديري، الذي قال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن منطقة القتال تعرضت لقصف جوي من طيران القيادة العامة.

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