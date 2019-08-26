«قبائل سرت» تـرفع الغطاء الاجتماعي عن أي متعدٍ على منظومة النهر الصناعي وأملاك الدولة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 26 أغسطس 2019, 08:02 مساء
أعضاء من المجلس الاجتماعي لقبائل سرت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قرر المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، رفع الغطاء الاجتماعي عن أي متعدٍ على مسارات خطوط منظومة النهر الصناعي وأملاك الدولة.

وقال المجلس في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «إن مدينة سرت تمر بظروف صعبة جدًّا الآن»، مشيرًا إلى «معاناة المواطنين بسرت من بعض الظواهر السلبية من قبل بعض المواطنين، المتمثلة في الاعتداءات على خطوط النهر الصناعي وأملاك الدولة».

وأضاف المجلس الاجتماعي لقبائل سرت في البيان أن ذلك «أدخل مدينة سرت وضواحيها في أزمة حقيقية، وهذا ما ينذر بكارثة مائية خطيرة على المدينة وضواحيها».

ودعا المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، في البيان، الجهات الأمنية بالمدينة إلى ضرورة «اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين»، وتطبيق القانون على الجميع.

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