الحرس البلدي يحبط محاولة لتهريب أسطوانات غاز الطهي شرق أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 26 أغسطس 2019, 05:01 مساء
الحافلة التي جرى توقيفها ومصادرتها من قبل الحرس البلدي في أجدابيا. (الإنترنت)

أحبط أعضاء جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا محاولة لتهريب عدد من أسطوانات غاز الطهي عبر حافلة نوع (فيتو) بيضاء اللون قبل دخولها إلى المدينة من الجهة الشرقية وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء للمواطنين.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالفرع الرائد علي الصبحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن معلومة وردت للجهاز من مصادر خاصة أكدت أن «حافلة محملة بأسطوانات غاز الطهي غير مرخصة قانونًا يحاول سائقها تهريبها عبر مدخل مدينة أجدابيا الشرقي».

وأضاف الصبحي أنه بعد ورود المعلومة انتقلت دوريات الجهاز رفقة سرية الاستطلاع التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني إلى المكان وأعدت كمينًا محكمًا تمكنت من خلاله من ضبط الحافلة ومصادرتها بعد غرقها في الرمال ومحاولة سائقها الهرب بين المزارع.

وأوضح أنه بعد ضبط الحافلة وتفتيشها تبين أنها محملة بأسطوانات غاز الطهي غير مرخصة قانوناً، مشيرًا إلى نقل الحافلة وأسطوانات الغاز إلى مقر جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا وحجزها لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد الصبحي أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لكتاب رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا أمبارك عثمان محمد المنفي الذي طالب جهاز الحرس البلدي بمصادرة السيارات وأسطوانات غاز الطهي من المواقع غير المرخصة.

ولفت الصبحي إلى أن دوريات الحرس البلدي فرع أجدابيا عملت خلال اليومين الماضيين على إنهاء مظاهر بيع أسطوانات غاز الطهي من المواقع غير المرخصة مع مراقبة سير العمل بالمستودعات المخصصة والمرخصة بذل

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