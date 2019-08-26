«التجاري ببني وليد»: «مركزي البيضاء» امتنع عن إرسال سيولة نقدية لفرع المصرف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 26 أغسطس 2019, 04:33 مساء
مقر فرع المصرف التجاري في بني وليد. (بوابة الوسط)

أعلن المصرف التجاري فرع بني وليد، اليوم الاثنين، أن المصرف المركزي في البيضاء امتنع عن إرسال سيولة نقدية لفرع المصرف.

وذكرت إدارة المصرف في إعلان نشرته لعملائها أن المصرف المركزي في البيضاء امتنع عن منح القيمة المخصصة للمصرف بسبب تعامل المصرف مع المصرف المركزي بطرابلس وحكومة الوفاق الوطني.

واعتذرت إدارة المصرف التجاري فرع بني وليد من كافة زبائنها عن تجميعها للصكوك وعن عدم قدرتها على توفير سيولة نقدية لزبائن المصرف.

يشار إلى أن المصرف المركزي في البيضاء أرسل الأسبوع الماضي 17 مليون دينار خصصت لفروع مصرف الجمهورية ومصرف سوف الجين الأهلي.

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