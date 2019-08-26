مسلحون يرغمون مسؤولي محطة هراوة على ضخ المياه لمزارعهم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 26 أغسطس 2019, 03:25 مساء
النهر الصناعي (أرشيفية: الإنترنت)

اقتحم مجموعة من المسلحين محطة تشغيل ضخ مياهـ  هراوة، اليوم الإثنين، وأرغموا مسؤولي المحطة بـ«قوة السلاح» على فتح ضخ المياه للمزارع، وفق مشرف محطة تشغيل ضخ المياه بالمحطة، امبارك الساعد، لـ«بوابة الوسط». 

وقال المشرف إن المحطة تم غلقها من قبل إدارة جهاز الاستثمار، نظرًا لشح المياه بالمنطقة، مطالبًا بحماية المحطة وإغلاق الصمام بمزرعة هيبة بن شرادة، وتكليف قوة لغلقها، واعتبارها «وصلة غير شرعية».

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وتتكرر حوادث اقتحام المسلحين محطات المياه، مما يؤدي إلى انقطاع الخدمة عن بعض المناطق نتيجة هذه الاعتداءات.

وفي مايو الماضي، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع «الشويرف» وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق.

وفي يوليو الماضي قال رئيس الهيئة العامة للمياه، عبدالله السني، إن الطلب على المياه ارتفع في مختلف أنحاء ليبيا إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويًا، من 5.5 مليار في 2011، مع قيام «مزارعين وغيرهم بحفر آبار أو السحب من الخزانات»، أو «خطف العاملين» بالمحطات، و«نهب المعدات».

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