غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:45 مساء
عضو بمركز الحرس البلدي سوق الجمعة داخل مخبز، 26 أغسطس 2019، (صفحة المركز على فيسبوك)

أغلق أعضاء مركز الحرس البلدي سوق الجمعة «4» مخابز، لعد توافر الاشتراطات الصحية بها، وفق بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بجهاز الحرس البلدي.

وأضاف البيان، الذي نشرته صفحة فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس على موقع «فيسبوك»، إن الحرس أنذر «7» مخابز أخرى لأسباب مختلفة.

وقبل أيام أغلق فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس عددا من المحال والصيدليات والمخابز بحي الأندلس، لعدم وجود تراخيص بها، فضلا عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية داخلها، كما أنذر مخابز أخرى مخالفة.

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وأنشئ جهاز الحرس البلدي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والتحقق من الالتزام بها ومنع الإخلال بها، وضبـط انتهاكهـا، ومن أبرز اختصاصاته، وفق موقعه الرسمي، الرخص بمختلف أنواعها، ومراقبة تنفيذ قوانين الرقابة على الأسعار، والمسالخ وأماكن بيع المأكولات، والصحة العامة، ومراقبة الغش الصناعي والتجاري مع الجهات ذات العلاقة.

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