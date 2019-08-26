وزير التعليم يسمح لطلبة متأخرين بدخول الامتحانات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:21 مساء
وزير التعليم يزور اللجان في جامعة طرابلس، 26 أغسطس 2019، (صفحة تعليم الوفاق)

تفقد وزير التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، الدكتور عثمان عبدالجليل لجان امتحانات الثانوية بجامعة طرابلس، حيث استمع إلى شكاوى الطلبة، كما سمح للمتأخرين بدخول قاعات الامتحان. 

رافق الوزير في الزيارة التفقدية، رئيس اللجنة المركزية سوق الجمعة وعين زارة أيمن إبراهيم، ورئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد القبلاوي، وفق بيان لوزارة التعليم عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وسمح الوزير بدخول بعض الطلبة المتأخرين عن الوقت المحدد، بلجنة سوق الجمعة وعين زارة وأبو سليم، كما استمع إلى شكوى أحد أولياء الأمور، مؤكدا في حديثه أن الوزارة «تهتم بالدرجة الأولى بالطالب فهو محور العملية التعليمية وأساسها ولن يظلم أي طالب».

اقرا أيضا: «تعليم الوفاق»: 76443 ألف طالب وطالبة يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية 18 أغسطس

وتنتهي امتحانات الثانوية بعد غد الأربعاء الموافق 28 أغسطس، التي يؤديها نحو 76443 طالبا وطالبة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا، وفق مدير المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، الدكتور محمود البوعزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها