صور.. «الرقابة على الأغذية سبها» يطمئن على مقررات الإغاثة لنازحي مرزق

وفد مركز الرقابة على الأغذية يتفقد مركز النازحين في سبها (المكتب الإعلامي)

تفقد وفد من مركز الرقابة على الأغدية والأدوية مكتب سبها، مقر تجميع الإغاثة لأهالي ونازحي مدينة مرزق، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية والأدوية المقدمة لهم، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمركز.

وقال البيان إنه تم التفتيش على الأغدية الموجودة هناك، وتبين صلاحية معظمها، باستثناء ضبط نوع جبن فاسد وتم حصر الكمية ليتم إعدامها لاحقا.

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وأضاف البيان أن مخزن الأغذية والأدوية «جيد من ناحية الجفاف والتهوية إلا أنه يحتاج إلى تنظيف»، حيث وجه مفتشو المركز بعض النصائح المهمة بكيفية تخزين الأغدية والأدوية بشكل جيد.

يذكر أن مركز الرقابة على الأغدية والأدوية يتعاون مع أعضاء الهيئة الدولية للدواء، بإنشاء عيادة للاهتمام بصحة النازحين وتوفير ما يلزم من دواء، وفق البيان الإعلامي.

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وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (أوتشا) مقتل «ما لا يقل عن 90 مدنيا» وإصابة «أكثر من 200 شخص» جراء استمرار أعمال العنف في مدينة مرزق، جنوب غرب ليبيا، منذ أوائل أغسطس الجاري وحتى منتصف الشهر، مما دفع بمئات السكان إلى مغادرة ديارهم.