بدء حملة إصلاحات وصيانة بمركز بنغازي الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 12:39 مساء
جانب من أعمال الإصلاحات بالمركز الطبي على صفحة المركز بفيسبوك

أعلن مركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، بدء أعمال إصلاحات وتطوير بالمركز، تشمل التكييفات والمصاعد، وفق بيان للمكتب الإعلامي بالمركز الطبي على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقالت مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، إن التكيف المركزي في مركز بنغازي الطبي، عبارة عن ثلاث محركات ضخمة (الشيلار) يعمل منها محرك واحد، واثنين خارج الخدمة، بسبب انتهاء العمر الافتراضي لها، حيث تم تركيبهم في السبعينيات.

وتابعت العريبي أن مسؤولي «قاعدة بنينا الجوية» أبدوا استعدادهم لإصلاح وصيانة هذين المحركين، لكونه يوجد تشابه كبير بينهم وبين محرك الطائرة، وعليه فقد تم الاتفاق معهم على تصليح المحرك الأول بمبلغ 173 ألف، حيث سيأخدون نصف القيمة مقدما والنصف الأخر بعد التسليم والتصليح.

وأكدت أنه تم «بالفعل» نقل المحرك إليهم منذ 10 أيام، وأكدوا أنهم سيقومون بإصلاحه في غضون شهر، على أن يتم البدء في إصلاح المحرك الثاني عقب الانتهاء من الأول، لافتة إلى أن «هذا الحل يعتبر مؤقتا» مضيفة أن «الحل الجذري هو استجلاب تكييف جديد بمواصفات حديثة يستمر في العمل لفترة طويلة».

كما أشارت العريبي إلى صيانة المصاعد الكهربائية في المركز الطبي، مشيرة إلى الانتهاء من إصلاح 22 مصعدا و«في القريب العاجل» سيتم إصلاح جميع المصاعد بالكامل لتصبح 48 مصعدا.

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