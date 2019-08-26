بالصور.. استمرار حملة طلاء شوارع وميادين طرابلس لليوم الرابع

جانب من أعمال الطلاء، 26 أغسطس 2019، (صفحة مديرية أمن طرابلس مكتب العلاقات العامة بفيسبوك)

تستمر حملة طلاء شوارع وميادين مدينة طرابلس، لليوم الرابع على التوالي، برئاسة رئيس وحدة الشؤون الفنية التابع إلى قسم المرور والتراخيص طرابلس، العقيد رضوان بيوض.

يأتي هذا بناء على توجيهات وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، وتعليمات مدير أمن طرابلس، عميد دكتور أسامة شعبان عويدان، وفق بيان على صفحة مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس.

ونشر مكتب العلاقات بالمديرية بعض الصور تظهر العمال وهم يقومون بأعمال طلاء الشوارع والميادين ليلا.

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وفي 24 يوينو الماضي، أعلنت بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس البدء في طلاء أرصفة الشوارع الرئيسة بالمدينة وتخطيط طرقها.