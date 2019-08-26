الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء على أغلب مناطق البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 32 و35 درجة مئوية مع رطوبة عالية نسبياً.

وأوضحت النشرة الجوية للمركز أن درجات الحرارة على الدواخل والجنوب تسجل بين 36 و40 درجة مئوية، وتصل على غدامس إلى 42 درجة مئوية.

وتتكاثر السحب الرعدية الممطرة على (غات - القطرون – مرزق - أوباري)، وأقصى مناطق الجنوب الغربي الحدودية اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، وفق النشرة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و40 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية على جالو والغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع هطول أمطار قد تصحبها السحب الرعدية خصوصا على غات وأوباري ومرزق وأقصى مناطق الجنوب الحدودية.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و40 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة مئوية على غدامس.