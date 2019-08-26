«الكهرباء» تكشف أسباب انقطاع التيار بالمنطقة الشرقية.. وتعلن عودته «بشكل جزئي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 10:56 صباحا

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أسباب انقطاع التيار وحدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوراشة إلى طبرق، مؤكدة عودة التيار بشكل جزئي في بنغازي، بعد توصيل الأحمال تدريجيا. 

وقال بيان لدائرة توزيع الأبيار التابعة للشركة العامة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن ما حدث هو فصل في دوائر «القوارشة- قمينس»، مما تسبب في خروج وحدات التوليد وحدوث الإظلام التام، مضيفا أنه عند إعادة توصيل الدوائر المذكورة تبين أن إحداها بها عطل.

وأضاف البيان أنه تم توصيل الدائرة السليمة وعن طريقها تم نقل الجهد، وإعادة توصيل بعض وحدات توليد شمال بنغازي، وإعادة توصيل الأحمال المفصولة تدريجيا.

شركة الكهرباء: إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوارشة إلى طبرق

ومساء أمس، أعلنت شركة الكهرباء، حدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوارشة إلى طبرق؛ نتيجة لفصل خطي «القوارشة- قمينس»، وخروج محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عن الخدمة.

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