حملة أمنية شاملة في صبراتة خلال يومين

مدير أمن صبراتة خلال اجتماع مع رؤساء الأجهزة الأمنية أمس الأحد. (مديرية أمن صبراتة)

أعلنت مديرية أمن صبراتة، توحيد جهود الأجهزة الأمنية في قوة مشتركة لإطلاق حملة أمنية مكثفة خلال اليومين المقبلين.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير مديرية أمن صبراتة مع رؤساء الأجهزة الأمنية بصبراتة أمس الأحد، حسب الصفحة الرسمية لمديرية الأمن بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت مديرية الأمن إلى العزم على «مكافحة عدد من الظواهر السلبية التي تشكل تهديدا للأمن من ناحية وتعد مخالفة صريحة للقوانين والنظم المعمول بها». وأوضحت أن من بين هذه الظواهر «تعتيم زجاج السيارات، وقيادة السيارات دون لوحات، والتسول، وأوكار الفساد وغيرها».

ودعت المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية عبر إزالة أي مخالفات قانونية وتصحيحها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.