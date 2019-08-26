سرت تشكو من تفاقم أزمة المياه والكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 01:45 صباحا

تشهد مدينة سرت، أزمة في المياه والكهرباء بسبب تبأطى الحكومة اتجاة مدينة سرت، فيما يتعلق ملف التعويضات لأصحاب المنازل المدمرة والمتضررة وتعويضات 2011.

وقال مدير مكتب الاعلام سرت محمد الإميل، لـ«بوابة الوسط»، إن «أزمة الكهرباء تفاقمت بسرت حيث يتم طرح الأحمال بواقع خمس إلى 7 ساعات يوميا، إضافة إلى طرح الأحمال في توزيع المياه يوميا بسبب قفلها من خزان أجدابيا الرئيسي».

وأضاف أن «الأمر الذى أصبح مزعجا للغاية للمواطن وسط غياب كامل للدولة وأعضائها وخاصة في ظل شح السيولة النقدية وافتقار المرافق الصحية للأدوية والمستلزمات الطبية واجهزة التصوير الرقمي وغيرها».

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