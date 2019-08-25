المجلس الأعلى للدولة يقرر إبقاء شاغلي المناصب السيادية لحين الاتفاق مع النواب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 10:31 مساء
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)

أعلن المجلس الأعلى للدولة، إبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبع الواردة في الاتفاق السياسي في مناصبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسميًّا.

جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس اليوم الأحد، بمقره بالعاصمة طرابلس في جلسته العادية الـ43، التي خُصِّصت لمناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية بالبلاد، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من العدوان على طرابلس، إضافة لمناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.

وناقش أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم باستفاضة، الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وأكدوا مواصلة الاستمرار في صد العدوان على العاصمة طرابلس عسكريًّا وسياسيًّا، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقًا، مع التحفظ على بعض الجزئيات.

كما قرر الأعضاء عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة هذا البند منفردًا. 

وفيما يخص الأوضاع المعيشية للمواطنين، قرر أعضاء المجلس، تكليف لجان المجلس بالتواصل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لاستكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم المقترحات الخاصة بمعالجة الأزمات الحالية، منها مشكلة الكهرباء وأوضاع النازحين، ودعم البلديات في تنفيذ هذه المقترحات.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع المجلس الأعلى للدولة. (المجلس الأعلى للدولة عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التخلص من غازات البطن نهائيًّا