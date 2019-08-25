اجتماع سداسي في فرنسا لبحث مقترح سلامة لوقف إطلاق النار والعودة للحوار في ليبيا

مقر وزارة الخارجية الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة الفرنسية في ليبيا أن باريس استضافت اليوم اجتماع سداسي دولي حول ليبيا لدراسة وتقييم الأوضاع الأمنية والمالية في ليبيا بمشاركة بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من طرابلس غسان سلامة.

وأوضحت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن «الاجتماع ضم دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا والإمارات ومصر بحث الخطة التي قدمها سلامة لمجلس الأمن في إحاطته بالجلسة التي عقدت في 29 يوليو الماضي».

وفي إحاطته يوم 29 يوليو الماضي، قدم سلامة، إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، التي جدد خلالها التحذير من اتساع النطاق الجغرافي للعنف في ليبيا، وأكد الحاجة الملحة لحشد الدعم الدولي من أجل وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى طاولة المفاوضات لاستئناف العملية السياسية.

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ودعا المبعوث الأممي أطراف القتال في طرابلس إلى إعلان هدنة من أجل عيد الأضحى، تشمل تبادل الأسرى وإطلاق سراح المخطوفين وتسليم الجثامين، كما دعا إلى «اجتماع دولي بمشاركة الأطراف الليبية المؤثرة لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية».