شركة الكهرباء: إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوارشة إلى طبرق

أعلنت شركة الكهرباء، حدوث إظلام تام في المنطقة الشرقية من القوارشة إلى طبرق نتيجة لفصل خطي «القوارشة- قمينس»، وخروج محطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة عن الخدمة.

وأكدت الشركة أنه «جاري العمل على إعادة تشغيل محطة شمال بنغازي».