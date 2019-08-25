الحرس البلدي يزيل مباني تعيق عمل شركات رصف الطرق في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 25 أغسطس 2019, 07:50 مساء
أعمال تهيئة استعدادا لرصف الطرق في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الأحد، قيام الدوريات الأمنية التابعة للجهاز بإزالة عدد من المباني العشوائية على الطريق المؤدي إلى سوق نادي النجوم للخضراوات بالمدينة.

وقال الرائد علي الصبحي، من جهاز الحرس البلدي لـ«بوابة الوسط»، إن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع المجلس التسييري للبلدية لإزالة المباني العشوائية التي تعيق سير عمل الشركات المحلية التي تقوم بعمليات تهيئة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية.

وأوضح الصبحي أن عمليات الإزالة قامت بها الشركة العامة لخدمات النظافة تحت إشراف جهاز الحرس البلدي الذي سيقوم غدًا بإزالة المباني التي تعيق عمل الشركات المحلية التي تقوم برصف الطرق إذا دعت الضرورة إلى إزالتها.

وأشاد الصبحي بموقف أصحاب المباني العشوائية التي تمت إزالتها عندما قاموا بإخلاء محتوياتها تقديراً منهم لما يقوم به المجلس التسييري للبلدية عن طريق الشركات المحلية في رصف الطرق الرئيسية والفرعية بالبلدية.

وتشهد مدينة أجدابيا أعمال تهيئة ورصف للطرق الرئيسية والفرعية المتهالكة بعد تخصيص الميزانية اللازمة لها من قبل الحكومة الموقتة لحلحلة مشاكل البنية التحتية التي تعانيها المدينة.

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