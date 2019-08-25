إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تطالب «صحة الوفاق» بتوفير الأدوية للصيدلية المركزية

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 25 أغسطس 2019, 06:51 مساء
أدوية على أحد الأرفف بالصيدلية المركزية في بني وليد. (الإنترنت)

طالبت إدارة الخدمات الصحية في بني وليد وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بضرورة توفير الأدوية الخاصة بمرضى السكر والضغط والقلب وبعض الأدوية الأخرى التي تفتقر إليها الصيدلية المركزية التابعة للإدارة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» إن هناك عددًا كبيرًا من مختلف أنواع الأدوية غير متوفر بالصيدلية المركزية، مثل أدوية السكري والضغط وبعض الأمراض المزمنة التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر.

وذكر أبوالنيران أن الصيدلية المركزية التابعة لإدارة الخدمات الصحية ببني وليد صرفت خلال الأشهر الماضية «19 ألف وصفة صحية» للمواطنين، و«لازالت مستمرة في توزيع الأدوية على المواطنين أثناء ساعات الدوام الرسمي بالصيدلية بحسب الوصفات الطبية المعتمدة».

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