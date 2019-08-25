نازحو مرزق يناشدون الجهات العامة ضرورة تقديم المساعدة لهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 06:27 مساء
نازحون من مرزق. (بوابة الوسط)

ناشد النازحون من مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، الجهات العامة في الدولة الليبية ضرورة تقديم المساعدة اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تفاقمت بسبب تردي الوضع الأمني في المدينة الذي تصاعد منذ مطلع أغسطس الجاري.

وقال أحد النازحين لـ«بوابة الوسط» إن النازحين من سكان مرزق فى مناطق الجنوب يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية بسبب قلة الرعاية الصحية وغيرها، مشيرًا إلى أن أغلبهم يقطنون مع أقاربهم أو يقيمون موقتًا في بعض الأماكن التي أعدتها بعض الجهات مثل المدارس والأقسام الداخلية.

وقال أشرف سلامة، أحد النازحين من مدينة مرزق لـ«بوابة الوسط»، إن على مجلس النواب ووزارة الحكم المحلي والجهات العامة أن يقدموا المساعدة للنازحين فى كل المناطق، مؤكدًا أنهم يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة وعليهم التدخل بصورة عاجلة لإنقاذ الموقف.

اقرأ أيضًا: مقتل 90 مدنيًّا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق

وتشهد مدينة مرزق، منذ مطلع الشهر الجاري، اشتباكات عنيفة بين المكونات الاجتماعية في المدينة تسببت في مقتل العشرات ونزوح مئات العائلات إلى خارج المدينة ومناطق آمنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التخلص من غازات البطن نهائيًّا