القبض على مواطن اعتدى على محطة كهرباء بمنطقة بئر هويسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 05:44 مساء
فنيان مشاركان في صيانة محول كهرباء الأكاديمية بطرابلس، 22 أغسطس 2019، (شركة الكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء إن الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الزاوية ألقت القبض على «أحد المواطنين الخارجين عن القانون صباح اليوم الأحد» بعد اعتدائه على محطة كهرباء بمنطقة بئر هويسة غرب البلاد، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت الشركة عن مدير إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية، المهندس أحمد منصور، قوله: «إن أحد المواطنين الخارجين عن القانون قام صباح اليوم الأحد بالدخول إلى محطة 11/30 ك. ف بمنطقة بئر هويسة الواقعة في طريق بئر الغنم، التي تتغذى من محطة 220 بئر الغنم والرماية على أحد محولات 30 ك. ف وتهديد العاملين».

وأضاف المهندس أحمد منصور أن الاعتداء على المحطة «تسبب في تفريغ الزيت وفصل الخطوط بمحطة بئر الغنم جهد 220 ك. ف، التي تغذي محطة هويسة وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة هويسة بالكامل».

وأكد مدير إدارة شبكات الجهد المتوسط الغربية «القبض على المعتدي من قبل مديرية أمن الزاوية»، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة والفنيين التابعين للشركة العامة للكهرباء يعملون على صيانة المحول لإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة.

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