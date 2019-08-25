اشتباكات جنوب غريان ومقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف جوي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 25 أغسطس 2019, 04:21 مساء
راجمة صواريخ عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان يوم 28 يونيو 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

أكد عميد بلدية غريان، يوسف بديري، تجدد الاشتباكات في منطقة غوط الريح، جنوب شرق المدينة بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، وقوات حكومة الوفاق الوطني، مشيرًا إلى تعرض المنطقة المحيطة لقصف جوي من قبل طيران القيادة العامة.

وقال بديري في اتصال بـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص من سكان مدينة غريان قُـتلوا جراء استهداف سيارات نقل الغاز المنزلي، هم فتحي بودي وأسامة الدعيكي ووليد بالحاج.

في المقابل، أعلنت «غرفة عمليات الكرامة» التابعة للقيادة العامة أن قواتها سيطرت على منطقة غوط الريح، وأن القوات التابعة لحكومة الوفاق «فرت» من المنطقة.

كانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني استعادت السيطرة على مدينة غريان في الجبل الغربي يوم 28 يونيو الماضي من قوات القيادة العامة التي سيطرت على المدينة في بداية الحرب على طرابلس، التي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي.

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