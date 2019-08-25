أعمال تخريبية في مسارات خزانات المياه بسرت‬

إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مصدر فنى بمكتب خدمات الشركة العامة للمياه سرت أن «مجهولين استهدفوا عددًا من مسارات خزانات المياه بأعمال تخرببية بمدينة سرت الليلة الماضية».

واوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذه الأعمال التخريبية جاءت «وسط غياب غفراء خزانات المياة في اطار التسيب والتلاعب والسرقة».

وأضاف أن «خارجين عن القانون فتحوا صمامات المياه فى وسط منتزة سرت العائلى الترفيهى وحديقة أفريقيا المدينة دون علم مكتب خدمات الشركة العامة للمياه بسرت». ونبه المصدر إلى أن «الأعمال التخريبية سببت اهدار في المياة بالشوارع رغم شحها».

وفي منتصف الشهر الجاري، شهدت سرت نقصا حادا في المياه بسبب مشاكل فنية تواجه عملية الضخ من خزان النهر الصناعي الرئيس في مدينة أجدابيا.

وتتعرض مصادر المياه إلى أعمال تخريبية متكررة في جميع أنحاء البلاد منذ العام 2011، وسط قصور أمني عن مواجهة هذه الظاهرة.