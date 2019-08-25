أعمال تخريبية في مسارات خزانات المياه بسرت‬

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 25 أغسطس 2019, 02:00 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مصدر فنى بمكتب خدمات الشركة العامة للمياه سرت أن «مجهولين استهدفوا عددًا من مسارات خزانات المياه بأعمال تخرببية بمدينة سرت الليلة الماضية».

واوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هذه الأعمال التخريبية جاءت «وسط غياب غفراء خزانات المياة في اطار التسيب والتلاعب والسرقة».

وأضاف أن «خارجين عن القانون فتحوا صمامات المياه فى وسط منتزة سرت العائلى الترفيهى وحديقة أفريقيا المدينة دون علم مكتب خدمات الشركة العامة للمياه بسرت». ونبه المصدر إلى أن «الأعمال التخريبية سببت اهدار في المياة بالشوارع رغم شحها».

وفي منتصف الشهر الجاري، شهدت سرت نقصا حادا في المياه بسبب مشاكل فنية تواجه عملية الضخ من خزان النهر الصناعي الرئيس في مدينة أجدابيا.

وتتعرض مصادر المياه إلى أعمال تخريبية متكررة في جميع أنحاء البلاد منذ العام 2011، وسط قصور أمني عن مواجهة هذه الظاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية التخلص من غازات البطن نهائيًّا