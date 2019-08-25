«التعليم»: «السرية» سبب أخطاء امتحانات الثانوية العامة

العتوق يتابع سير الامتحانات في أحد لجان العاصمة طرابلس. (بوابة الوسط)

أرجع رئيس لجنة الإشراف والمتابعة العليا بوزارة التعليم، محمد نوري العتوق، تكرر الأخطاء في أوراق امتحانات الثانوية العامة في عدة مواد إلى إسناد مسؤولية وضع كل مادة على عاتق خبير واحد يتحمل مسؤوليتها على نحو كامل، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء حرصا على سرية الامتحانات وعدم تسريبها.

وتابع العتوق، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد: «يجري اختيار الامتحانات عن طريق مفتشين أكفاء توكل لهم مسؤولية اختيار النموذج من بين النماذج المقدمة حفاظا على السرية الكاملة، ولذا هناك بعض الأخطاء المطبعية أو اللغوية بأوراق الامتحانات».

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وفور أداء الطلاب الامتحانات في كل مادة، تشكل وزارة التعليم لجنة فنية من خبراء في المادة وتربويين لتقييم ورقة الأسئلة، وكشفت تقارير المواد التي امتحنها الطلاب حتى الآن وجود أخطاء مطبعية وفنية في امتحانات الفيزياء والرياضيات والإحصاء والأدب والنصوص والبلاغة واللغة الإنجليزية.

ومع تكرر هذه الأخطاء، قال رئيس لجنة الإشراف والمتابعة العليا «هناك لجان فنية وأكاديمية منكبة الآن على هذا الأمر، لتفادي تكراره في المستقبل».

من جهة أخرى، أشار العتوق إلى ضبط حالات غش على نحو يومي بين الطلاب، والتعامل معها بإلغاء المادة وفي حال تكرار الغش يتم حرمان الطالب من باقي المواد.

وكانت وزارة التعليم أعلنت قرارات بأسماء 173 طالبا جرى إلغاء امتحاناتهم منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة وحتى الآن، وفق نظم الدراسة والامتحانات وتقرير الحكم بشأنها.

وبشأن تأثيرات حرب العاصمة طرابلس على سير الامتحانات، قال «هناك طلاب نازحون ومهجرون بسبب الحرب إلا أن الوزارة أتاحت فرصا لهؤلاء الطلاب للامتحان في أقرب لجان لمحل إقامتهم بعد إبراز التعريفات الخاصة بهم».